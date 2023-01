Ucraina, Tajani: probabile invio sistemi di difesa aerea

(adnkronos) Italia e Francia avrebbero concordato l’acquisto congiunto di 700 missili Aster-30 del valore di due miliardi di euro per il sistema di difesa aerea Mamba Samp/T, quello che potrebbe essere inviato in Ucraina. Lo rivela il giornale francese L’Opinion, secondo cui l’accordo è stato concluso in occasione dell’incontro a Roma tra il ministro della Difesa Guido Crosetto ed il collega francese Sebastien Lecornu.ù

(ansa) FIRENZE, 30 GEN – “Il Parlamento ha votato qualche giorno fa la possibilità di inviare nuove armi all’Ucraina, ed è probabile che verranno inviati sistemi di difesa aerea”. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, a margine della cerimonia in cui ha ricevuto le chiavi della città di Firenze. “Verrà informato il Parlamento dal ministro della Difesa Crosetto” prima di qualsiasi invio, ha aggiunto.

Ma quanto costa il Samp-T? Ebbene, il sistema di scudo antimissile di ultima generazione costa 500 milioni di euro.

A questa cifra già abnorme occorre aggiungere: costo dei 32 missili Aster30 di cui è equipaggiato che hanno un costo di 2 milioni di euro l’uno. Quindi, l’intero sistema Samp-T ha un valore totale di 800 milioni di euro. Una cifra che l’Italia non ha. (ndr)

Solo due giorni fa – “In merito a notizie circolate su alcuni media francesi e riprese dai media italiani, la Difesa precisa che si tratta di notizie prive di fondamento e che, nel corso dell’incontro tra il ministro della Difesa Italiano e il suo omologo francese, non è stato firmato, discusso e nemmeno accennato ad alcun contratto in materia di forniture militari”: così il ministero della Difesa che in una nota.