di Manola Bozzelli – Così Novak Djokovic è andato a… doppio segno! Stavolta non solo vincendo per la decima volta gli Open di quell’Australia che lo aveva bistrattato un anno fa perché orgogliosamente non piegatosi al più grande esperimento, su scala mondiale, di Big-Pharma! No, non ha conquistato solo un trofeo convenzionale: il suo rovescio ha solcato i cieli e attraversato gli oceani, sfidando le leggi della fisica e di una scienzah che pare ormai solo fanta-scienza, è arrivato come una sberla a mano aperta contro l’irriverenza dei televirologi più prezzemolati d’Italia!

Eravamo lì, mentre esultavamo per la poderosa vittottoria di Djokovic, a fare scommesse sulle reazioni gastriche che avrebbe prodotto quell’ennesimo trofeo, ai vari Burioni e Bassetti di turno quando, puntuale come i saldi di gennaio, le galline hanno fatto l’uovo! Rivoli di copiosa bile sono sgorgati dai tweet delle virostar, togliendo ogni dubbio -invero già pochi- sul malessere gastrico che li aveva colpiti, molto più corrosivo di quanto, sulle prime, eravamo disposti a scommettere.

Nel ringraziare i televirologi di casa nostra per la soddisfazione regalataci, dopo la vittoria del grande campione, aspettiamo che la scienzah ci spieghi come sia potuto accadere che un “quasi morto” -secondo il noto teorema draghiano: “non ti vaccini, ti ammali, muori!”- abbia potuto vincere dal 2021 in poi, tra i più importanti trofei di tennis -Internazionali d’Italia, Wimbledon, Australia Open- salendo indisturbato sul più alto gradino dell’ Olimpo tennistico. E magari, quella stessa scienzah, ci spiegherà a cosa sia dovuto l’incremento dell’800% dei malori improvvisi tra gli atleti, dal 2021 ad oggi!

Ci piace ricordare il nostro campione Novak come un novello Foscolo dal motto “frangar, non flectar” (mi spezzo ma non mi piego) simbolo di una resistenza dal sapore di libertà, dignità… e salute!

Virostar 0-Djokovic 40.

E dunque: “non ti vaccini, non ti ammali, vinci!”

Manola Bozzelli – Associazione Arbitrium