Anzio, furto in supermercato: vigilante preso a morsi e accoltellato

Aveva osservato le due donne, mentre infilavano la merce nelle borse e negli zaini. Sicure di non essere state viste, le due avevano già superato le casse del supermercato, pronte a uscire senza aver pagato. A quel punto, la guardia giurata è intervenuta per bloccare le sospette, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. La reazione delle due, però, è stata repentina: la più grande, di 46 anni, ha estratto un coltello da cucina e ha ferito a un braccio il vigilante, mentre l’altra, di 24 anni, ha preso a morsi l’uomo, avventandosi sull’altro braccio. Le rapinatrici si sono poi date alla fuga, ma sono state bloccate dagli agenti del Commissariato di Anzio e Nettuno.

E’ accaduto pochi giorni fa. Teatro del furto con aggressione un centro commerciale sulla Nettunense. La guardia giurata è stata portata in ospedale. Le due donne sono state arrestate. Le accuse: rapina e lesioni. A una è stata contestata anche la violazione della legge sulle armi. Per la 24enne, il Gip di Velletri aveva disposto i domiciliari. Quest’ultima, il 10 gennaio scorso, durante un controllo da parte dei poliziotti, non era stata trovata a casa. Era stata rintracciata alla stazione ferroviaria di Lavinio. Anche per la giovane si sono aperte le porte del carcere per evasione.

