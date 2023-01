Roma, incendio al campo Rom di via Condoni

Non solo sassaiole contro i bus del vicino deposito Atac, otto solo in queste prime settimane del 2023, ma anche incendi. Al centro della cronaca ancora il campo rom di via Luigi Candoni, dove nella serata di mercoledì si è sviluppato un rogo che ha interessato alcuni moduli abitativi della baraccopoli che si trova fra la Muratella e la Magliana Vecchia, nel municipio Arvalia. Decine le richieste d’intervento al 112, con le fiamme visibili nella notte da chilometri di distanza, così come l’odore di bruciato percepito dagli automobilisti in transito su via della Magliana.

Allertati i vigili del fuoco, le squadre del comando provinciale di Roma intervenute sul posto (due Aps, tre autobotti ed il carro autoprotettori), sono state impegante a domare l’incendio, spento dopo 4 ore circa d’intervento. Messa in sicurezza l’area sono stati cinque i moduli abitativi andati a fuoco assieme a del materiale di risulta. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Restano da accertare le cause.

A Castel Romano

Da via Candoni a Castel Romano cambia la baraccopoli ma non l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti 24 ore prima nella baraccopoli della via Pontina per spegnere un incendio divampato la sera del 23 gennaio che ha interessato alcune baracche della favela di Spinaceto.

Rifiuti in fiamme alla baraccopoli di via Candoni

Il 12 gennaio scorso un precedente incendio era divampato ancora alla baraccopoli di via Candoni. In quel caso a prendere fuoco furono plastica, rifiuti e materiali di risulta. A destare preoccupazione in quel caso la presenza sotto al rogo di alcune tubature del gas. Anche in quel caso il rogo venne messo in sicurezza dai pompieri e non si registrarono feriti.

