La guerra in Ucraina giunge al 336esimo giorno.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sciolto le riserve e deciso di fornire a Kiev 14 Leopard 2, il principale carro armato da combattimento della Bundeswehr. Allo stesso tempo, Berlino autorizza gli altri Stati che hanno in dotazione questi mezzi corazzati a consegnarli a Kiev e annuncia l’addestramento delle forze ucraine in Germania. “I panzer potranno essere in Ucraina nel giro di tre mesi”, precisa il ministro tedesco Pistorius. “Sosteniamo l’Ucraina, ma non entriamo in guerra”, precisa il cancelliere Olaf Scholz.

Biden: la nostra non è un’offensiva contro la Russia

“Non c’è alcuna minaccia alla Russia in tutto questo”. Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca annunciando l’invio dei tank Abrams a Kiev. “Aiutiamo l’Ucraina a difendersi”, ha sottolineato il presidente americano, “la nostra non è un’offensiva contro la Russia”.

Gli Usa invieranno all’Ucraina 31 tank Abrams M1, in un accordo dal valore di 400 milioni di euro. I tank saranno costruiti da General Dynamics Corp e finanziati dal programma Ukraine Security Assistance Initiative. I carri armati non saranno dunque presi dalle scorte americane e pertanto “ci vorranno mesi” affinché arrivino a destinazione. tgcom24.mediaset.it