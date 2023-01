Morto Jeremy Ruehlemann, modello di 27 anni

Lutto nel mondo della moda. Il modelllo Jeremy Ruehlemann è morto a 27 anni. Le cause della morte non sono state rese note. Lo stilista Christian Siriano ha definito il modello del New Jersey “una delle mie muse”. Jeremy Ruehlemann è diventato un nome noto nel settore, ha sfilato per marchi pionieristici come Macy’s, Zara, Superdry, John Varvatos, Joseph Abboud e persino Nick Graham.

Nel suo tributo, Christian ha ricordato Ruehlemann come “l’uomo bellissimo che ha dato così tanto amore a tutti quelli che ha incontrato, qualunque cosa accada”. Il designer ha anche detto che il modello di 27 anni era “una delle mie muse e lo sarà sempre”.

Oltre a lavorare per nomi familiari come Superdry e Macy's, è apparso in numerose riviste rinomate come GQ e Playhaus. Anche il truccatore di celebrità Hung Vanngo ha pianto la morte del modello e ha detto di avere il "cuore spezzato" per l'improvvisa scomparsa. Su Instagram, Vanngo ha detto che Ruehlemann "ha avuto un impatto così grande su tutti quelli che ha incontrato" e che era "una di quelle persone che anche se lo incontrassi una volta, avrebbe una parte del tuo cuore per sempre".