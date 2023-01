Macerata Campania, 35enne muore per un malore

Dramma a Macerata Campania dove un ragazzo di 35 anni è morto in casa. Una tragedia consumatasi nella mattinata di oggi, domenica 22 gennaio, all’interno di una abitazione di via Gobetti come riportato da CasertaCe. Il 35 F.E., queste le sue iniziali, sarebbe stato stroncato da un doppio malore che non gli ha lasciato scampo.

All’alba di oggi, domenica 22 gennaio, i sanitari del 118 sono intervenuti presso l’abitazione di via Gobetti in seguito ad una richiesta di intervento. Al loro arrivo, il 35enne sembrava essersi ripreso, tranquillizzando gli stessi sanitari in merito alle sue condizioni. Poco dopo in altro malore questa fatale, con gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto anche i carabinieri, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del tragico accaduto. https://caserta.occhionotizie.it