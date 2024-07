Konarè: “siamo di fronte a un attacco all’umanità”

LE RADICI DEL MALE

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Mohamed Konaré – esponente del Movimento panafricanista – estratto dalla puntata di domenica 30 giugno 2024

“Siamo di fronte a un attacco all’umanità, un attacco multiforme sul piano economico, finanziario, socio-culturale e soprattutto spirituale. Tutto ciò che accade in Palestina, in Ucraina, in Africa è collegato e pilotato dai mercanti della morte, della moneta e del debito. Se non ci rendiamo conto di cosa siamo stati durante l’attacco del COVID, rischiamo di dimenticare come ci hanno tolto il diritto di vivere liberamente, imponendoci una guerra di supremazia. Il G7 è stato un consiglio di guerra”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

