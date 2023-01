False vaccinazioni Covid, indagate due dottoresse nel Vicentino

Durante il Covid due dottoresse avrebbero finto di vaccinare almeno una ventina di persone e per questo sono indagate con le accuse di falso e truffa ai danni dell’Ulss. Si tratta di due medici di base che lavorano a Bassano e Romano d’Ezzelino. Le due, secondo la procura di Vicenza, avrebbero simulato di somministrare il siero a una ventina di pazienti per far ottenere loro il green pass. Su disposizione della Procura la Guardia di finanza ha perquisito gli studi delle due professioniste. tgcom24.mediaset.it