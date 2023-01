Zelensky: “la Russia sta concentrando le sue ultime forze”

Vertice di Ramstein, le parole di Zelensky ai Paesi che sostengono l’Ucraina: “la Russia sta concentrando le sue ultime forze, ecco perchè dobbiamo accelerare. E ‘in vostro potere creare una Ramstein dei carri armati, non trattare su un diverso numero di carri armati. Dobbiamo farlo. E’ possibile avviare questa politica oggi. E’ in vostro potere decidere a Ramstein di inviare tutti i carri armati necessari, non stare a contrattare sulla quantita’”. Cosi’ il presidente ucraino y, intervenendo in collegamento all’apertura del vertice sulla guerra in Ucraina in corso a Ramstein, in Germania, tra Usa e alleati per coordinare il sostegno militare a Kiev.”