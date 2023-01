Usa, trovati documenti “top secret” anche in casa di Biden

Si allarga il caso dei documenti “top secret” conservati negli uffici privati del presidente Usa, Joe Biden: dopo le carte segrete rinvenute nei locali del Penn Biden Center, a Washington, nuovi ritrovamenti sono stati segnalati nella sua casa di Wilmington, in Delaware.

Mentre la Casa Bianca ha confermato la notizia, il leader americano si è difeso: “Le carte top secret trovate a Wilmington non erano in mezzo alla strada, erano al sicuro, in garage dove sono le mie Corvettes“. “Io e i miei avvocati stiamo cooperando pienamente con il dipartimento di Giustizia”, ha poi evidenziato.

La conferma della Casa Bianca

La notizia, riportata mercoledì dai principali media statunitensi, era già stata confermata in una nota da Richard Sauber, consigliere speciale del presidente Usa, secondo cui i nuovi documenti sarebbero stati trovati nella casa di Biden a Wilmington, in Delaware.

Alcuni documenti risalivano all’amministrazione Obama

“Tra i materiali personali e di natura politica, gli avvocati hanno anche trovato alcuni documenti classificati risalenti all’amministrazione Obama: tutti a parte uno sono stati rinvenuti in un magazzino nel garage della residenza, con l’unica eccezione di un documento che si trovava in una stanza adiacente”, ha spiegato Sauber, aggiungendo che, come avvenuto per il ritrovamento degli altri documenti classificati trovati nell’ufficio del Penn Biden Center lo scorso novembre, la scoperta è stata “immediatamente notificata” al dipartimento di Giustizia.

McCarthy: “Congresso indaghi su carte segrete”

“Intanto arriva la prima presa di posizione del nuovo speaker della Camera Usa, il repubblicano Kevin McCarthy: “Il Congreso deve indagare sui documenti classificati di cui era in possesso”, spiega definendo il caso come “un altro passo falso” del presidente. McCarthy condanna “l’uso politico” della giustizia da parte dell’amministrazione, i “due pesi e due misure”, con la notizia e le foto immediate delle carte top secret sequestrate a Donald Trump, mentre la scoperta dei documenti di Biden è stata rivelata dopo oltre 2 mesi, per ora senza alcuna immagine. Lo speaker critica Biden anche per aver definito irresponsabile il suo predecessore per il cattivo uso di documenti classificati quando lui sembra aver fatto lo stesso. Critiche anche all’amministrazione e ai media per aver soppresso la storia sul laptop di Hunter Biden, il figlio del presidente. www.tgcom24.mediaset.it