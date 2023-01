Malore per Matteo Richetti, trasportato al Policlinico Gemelli

“Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, nel pomeriggio è stato colto da un malore in Aula. Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli, dove si trova ricoverato per accertamenti”. A dare la notizia, in una nota, l’ufficio stampa di Azione.

Matteo Richetti, nato il 3 agosto 1974 a Sassuolo (Modena), dal 18 ottobre 2022 è capogruppo alla Camera per Azione – Italia Viva. Ha aderito ad Azione nel 2020. Precedentemente era stato eletto con il Partito Democratico prima a Montecitorio dal 2013 al 2018 e, poi, come senatore dal 2018 al 2022. tgcom24.mediaset.it