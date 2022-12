Mattarella celebra Mario Monti, “esemplare educatore e statista”

“Mario Monti ha rappresentato, e rappresenta, una storia esemplare di scienziato dell’economia; di educatore, come è stato testimoniato dalla studentessa; di statista italiano e internazionale; che ha segnato fortemente, in passaggi delicati, la vita del nostro Paese, del continente e della dimensione internazionale, come hanno ricordato il Presidente von der Leyen, dal direttore Ferruccio De Bortoli, il rettore Billari, il prof. Tabellini, il nuovo presidente prof. Sironi, cui rivolgo gli auguri migliori”.

Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia in onore di Mario Monti nell’aula magna della Bocconi. “Il contributo culturale, scientifico, di ricerca di Mario Monti è così rilevante da indurre la Bocconi a dar vita – come è stato annunciato – a un nuovo istituto internazionale, dedicato all’European Policy-making. Un impegno, quindi, quello del professor Monti, che – aggiunge Mattarella – non verrà meno né presso la Bocconi né, tantomeno, a sostegno delle istituzioni italiane ed europee”.

“Aveva accettato di essere qui Silvio Berlusconi, purtroppo non era in grado di venire questa mattina, lo ringrazio e faccio a lui e alla sua salute i migliori auguri. Chi mi ha confermato come commissario europeo, Massimo D’alema, e l’allora presidente della Commissione europea, Romano Prodi. Ho desiderato invitare le persone che nella mia vita sono state responsabili per avermi mandato in Europa”. Lo ha affermato l’ex premier Mario Monti, durante il suo intervento all’evento “La Bocconi, l’Italia, l’Europa. L’Universita’ saluta Mario Monti”. AFFARITALIANI.IT