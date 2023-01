Zelensky: il sostegno della Nato non è sufficiente

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha invitato la Nato a fare di più e ha sottolineato che Kiev ha bisogno di “iniziative potenti” mentre cerca di aderire all’alleanza militare.

Parlando a Leopoli, Zelensky ha detto: “Per oggi, il solo sostegno all’Ucraina da parte dei colleghi della Nato e il sostegno sotto forma di retorica sulle porte aperte non sono sufficienti per l’Ucraina. Ossia, non è abbastanza per motivare il nostro Stato e i nostri soldati”.

L’Ucraina può vincere la guerra quest’anno con i missili a lungo raggio dall’Occidente. Lo dichiara la presidenza ucraina, assicurando che Kiev non attaccherà il territorio russo se l’Occidente gli fornirà questo tipo di armi.

“Per l’Ucraina stiamo facendo tutto ciò che possiamo. Siamo pronti a inviare altre armi per quanto possibile, prima di farlo ovviamente sarà informato il Parlamento. Abbiamo inviato oltre 50 tonnellate di materiale elettrico per la ricostruzione della rete elettrica distrutta dagli attacchi russi. Stiamo discutendo con i francesi per le armi di difesa aerea. Anche ieri durante l’incontro tra il premier giapponese e Giorgia Meloni abbiamo ribadito l’intenzione di sostenere la totale indipendenza dell’Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. tgcom24.mediaset.it