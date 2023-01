L’azienda Moderna sta valutando la possibilità di aumentare il prezzo del suo vaccino anti-Covid negli Stati Uniti, arrivando a far pagare una dose tra i 110 e i 130 dollari. Lo riferisce il ‘Wall Street Journal’.

“Questo prezzo è coerente con il valore” fornito dal vaccino, ha affermato Stephane Bancel, ceo di Moderna. L’azienda stima per il 2023 di arrivare a vendere vaccini per un valore di 5 miliardi di dollari. Nel 2022 dai vaccini ha incassato 18,4 miliardi di dollari. (adnkronos)