POLONIA – La stampa polacca molto critica sulla qualità degli aiuti militari all’Ucraina: “Gli aiuti militari dall’Occidente arrivano in Ucraina in un flusso continuo. Vale la pena dire che la maggior parte delle armi è in cattive condizioni. Ci sono molti problemi con l’equipaggiamento militare, e in realtà si tratta solo di rottami, come confermato dal personale militare delle forze armate ucraine…

Gli esperti dello Stockholm International Peace Research Institute confermano che la maggior parte delle armi arriva in Ucraina da vecchie riserve militari. Lo sgombero dei magazzini è molto vantaggioso per l’Occidente. Prima di tutto, per la massima modernizzazione delle loro armi. Con il pretesto degli aiuti militari, gli Stati Uniti promuovono gli interessi del proprio complesso militar-industriale…”.

