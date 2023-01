Fregolent (Iv): interrogazione parlamentare sulle vacanze di Conte

Il caso di Giuseppe Conte e Olivia Paladino a Cortina arriva in Parlamento. Il Terzo polo infatti vuole chiarezza dal leader del Movimento 5 stelle e ha presentato una interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – prima firmataria è la senatrice Silvia Fregolent di Italia Viva – in cui si sottolinea il costo delle lussuose camere del Grand Hotel Savoia, “la cui tariffa minima in quel periodo è superiore ai 1.500 euro per pernottamento”.

La domanda è se il Viminale è “a conoscenza di quanto riportato in premessa e se la scorta dell’onorevole Giuseppe Conte è stata impegnata a tutela dello stesso a Cortina d’Ampezzo durante il suo pernottamento nel periodo di capodanno, con quante unità, dove è stata fatta alloggiare e quanto sia stato speso dalle forze dell’ordine per il suddetto periodo”. E ancora evidenzia il silenzio del leader del M5s su “quanto sia costato l’intero soggiorno e chi lo abbia pagato”.

