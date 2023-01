Roma – Il presidente ungherese ha pregato con la moglie davanti al feretro. (Roma). Viktor Orban è giunto nella Basilica di San Pietro per pregare davanti al feretro del defunto Papa emerito Benedetto XVI. Orban si è intrattenuto per circa cinque minuti in raccoglimento davanti alla salma, scambiando anche qualche parola con l’ex segretario di Ratzinger, mons. Georg Ganswein. (Fabrizio Rostelli/alanews)