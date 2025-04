Morto un Papa, se ne fa un altro. Speriamo legittimo. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 26 aprile 2025

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna questa sera, sabato 26 aprile 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Con la morte di Bergoglio, sarà un momento topico. Bisognerà vedere se il prossimo conclave sarà legittimo, con i veri cardinali pre 2013, oppure se sarà illegittimo, comprendendo i falsi cardinali nominati da Bergoglio. Nel secondo caso, verrà eletto un altro antipapa.

E’ fondamentale che il popolo cattolico si svegli e reclami un vero conclave pre 2013 per avere un vero Papa. E’ questo il tema che questa sera Armando Manocchia tratterà in Piazza Libertà con Andrea Cionci che, insieme al suo pool di latinisti e giuristi, ha scoperto non solo che quella di Benedetto era un’abdicazione non valida, ma che in realtà si trattava di una declaratoria di “DECISIO”, cioè un decreto penale che il Pontefice emette per i delitti maggiori contro la fede, che sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma. https://www.youtube.com/watch?v=7IbUs-K5KjY

Con tale decisio, il Santo Padre Benedetto XVI non rinunciava, ma solamente “dichiarava di rinunciare” al ministerium di vescovo di Roma a causa di un misfatto compiuto durante la sua elezione da un manipolo di cardinali. Inoltre, annunciava la sua prossima sede impedita e l’usurpazione del Papato.

Quella di Benedetto fu una “ritirata strategica” per consentire ai nemici di impadronirsi del potere, ma illegalmente, autocondannandosi quindi alla nullità e all’espunzione finale con la conseguente purificazione della Chiesa cattolica.