Polizia, boom reati di minorenni nel 2022: omicidi +35,3%

ROMA, 30 DIC – Confrontando i primi dieci mesi dell’anno del 2019 (dunque nel periodo pre-pandemia) con quelli del 2022 si registra un aumento del 14,3% dei minori denunciati e arrestati, con punte che riguardano alcuni tipi di reati: attentati +53,8%, omicidi volontari +35,3% (17 in valore assoluto nel 2019, 23 nel 2022), tentati omicidi +65,1%, +33,8% lesioni, +50% percosse, +75,3% rapine (+91,2% per quelle in pubblica via). E’ quanto emerge dal consuntivo della Direzione centrale della polizia criminale diffuso oggi. (ANSA).