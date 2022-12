Milano, teatro Arcimboldi cancella spettacolo del ballerino pro-Putin

Serghei Polunin non ballerà al teatro Arcimboldi di Milano, che ha deciso infatti di cancellare le due date della “rock star della danza”. Polunin, ucraino di Kherson ma filorusso, è stato al centro delle polemiche, che hanno portato all’annullamento dello spettacolo, per essersi fatto tatuare il ritratto di Putin sul petto. La decisione è stata presa “d’accordo con la compagnia – ha spiegato il direttore degli Arcimboldi, Gianmario Longoni -. Non c’è il clima per rappresentare uno spettacolo d’arte e trarne le sensazioni corrette. Forse il clima è cambiato per sempre”.

La scelta di cancellare lo spettacolo di Polunin – che era previsto in cartellone al Teatro Arcimboldi di Milano nel dicembre 2019 ed è stato poi rimandato cinque volte per Covid e un infortunio del danzatore – non è stata “di ambito culturale ma di responsabilità sociale” hanno spiegato dalla direzione del Tam.

“In un clima di tensione e minacce – spiega il teatro in una nota – riteniamo complicato sostenere le nostre scelte artistiche, i cui valori di pacifismo e tolleranza sono insiti nella programmazione stessa del teatro, che si è già schierato contro le atrocità della guerra ospitando il Gala di danza per la pace nell’aprile 2022”. Gli spettatori che hanno acquistato i biglietti per lo spettacolo potranno richiedere il rimborso seguendo le indicazioni riportate sulla scheda dello spettacolo sul sito del teatro. tgcom24.mediaset.it