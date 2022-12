Comunità Sant’Egidio, in 300 al pranzo in chiesa

Una grande tavola imbandita sotto alla navata centrale fino all’altare ha accolto 300 persone tra volontari e anziani, immigrati, ucraini in fuga dal conflitto. E’ in corso il pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nella Basilica di Santa Maria in Trastevere al quale hanno preso parte il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin, ospiti d’eccezione di un pranzo di famiglia pensato e nato 40 anni fa per i più poveri, accolti nel giorno della nascita di Gesù povero.

Un forte messaggio di speranza e solidarietà in tempi di crisi, tra pandemia prima e guerra oggi. Il banchetto di Natale, nato nel 1982 quando per la prima volta 47 poveri furono accolti nella basilica di Santa Maria in Trastevere, ogni anno coinvolge circa 80mila persone in Italia, 20mila solo nel Lazio, e 250mila nel mondo. Un pranzo “di famiglia” dove tutti riceveranno doni, dolci e il calore di una Comunità in cui nessuno è escluso. ADNKRONOS