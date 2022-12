Salento, 40enne trovato morto accasciato sul volante

Dramma in strada a Ruffano, nel basso Salento: il corpo di un uomo è stato ritrovato senza vita accasciato sul volante della sua auto in Via Gramsci, una traversa del centro. Il tragico episodio nella serata di giovedì. Alcuni passanti hanno notato l’uomo – un 40enne di San Cassiano – riverso sul voltante della sua auto parcheggiata. Immediata la richiesta di soccorso partita al numero di emergenza 112.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione che hanno chiesto l’intervento del 118. Nulla da fare tuttavia per il 40enne: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Allertato il pubblico ministero di turno, ha disposto il trasferimento della salma nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per consentire al medico legale di effettuare una ispezione cadaverica e avvalorare l’ipotesi del malore.

