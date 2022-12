Colto da malore, muore camionista di 46 anni

Macerata – Un camionista 46enne di Montecosaro è stato stroncato da un malore nel tardo pomeriggio di ieri in via dei Velini. Paolo Scarpetta, che era tornato da poco da un viaggio con il suo automezzo, ha accusato un malore. Secondo le prime sommarie informazioni raccolte sul posto, il collega che era con lui ha subito fermato l’auto con la quale stavano viaggiando, all’altezza dell’oratorio di via dei Velini, ha lanciato l’allarme e ha cercato di portargli i primi soccorsi.

Sul posto si è precipitato un equipaggio del 118 ed è anche giunta una volonte della polizia. Il personale medico ha avviato le manovre di rianimazione sull’uomo, che era in arresto cardiaco. Poi il camionista è stato portato al pronto soccorso, le sue condizioni sono apparse molto delicate e, purtroppo, non è riuscito a superare l’attacco cardiaco. Paolo Scarpetta abitava a Montecosaro e solo poche ore prima aveva pubblicato un post sulla sua pagina Facebook, scrivendo: “Ultimo viaggio per questa settimana, buone feste a tutti“.

www.ilrestodelcarlino.it