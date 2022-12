Malore in casa appena dimessa dall’ospedale: Anisa muore a 18 anni

Muore in casa colta da un malore dopo essere rientrata dal Pronto soccorso dell’ospedale San Polo di Monfalcone. Dolore ed incredulità a Ronchi dei Legionari in provincia di Gorizia per l’improvvisa scomparsa della 18enne Anisa Mahmic. Nel corso della giornata Anisa aveva accusato un malore e per questo si era rivolta al Pronto soccorso dove in seguito alla visita e agli esami effettuati, i medici non avevano riscontrato nulla di anomalo.

Anisa, con la mamma Mirsada, erano quindi rientrate nella loro casa a Ronchi in via 4 Novembre dove però quel malessere era continuato, sin quando, nella notte, era stato allertato il 112: per la diciottenne ormai non c’era nulla da fare.

Anisa Mahmic frequentava, a Gorizia, una scuola per l’apprendimento del mestiere di parrucchiera. L’annuncio della sua scomparsa ha gettato nello sconforto amici e parenti.Parole di vicinanza anche da parte del sindaco Mauro Benevenuto che l’ha definita “una notizia sconcertante” e dal parroco di San Lorenzo, monsignor Ignazio Sudoso.

La data dei funerali non è ancora stata fissata, è stata disposta l’autopsia. https://www.nordest24.it