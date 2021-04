“Piazza Libertà”, puntata del 18 aprile. Condotto da Armando Manocchia

Piazza Libertà 18 aprile 2021

DOMENICA 18 Aprile alle 20:00, IN DIRETTA dallo Studio 3 di CANALE ITALIA, è andato in onda PIAZZA LIBERTÀ, il nuovo programma di informazione, ideato e condotto da Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi, in onda su Canale Italia DT83, Sky937 e DIRETTA STREAMING su Facebook: https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

PIAZZA LIBERTA’ – OSPITI: Dott. STEFANO MONTANARI, Dott. MARIANO AMICI, Dott.ssa SILVANA DE MARI, Dott. ALESSANDRO MELUZZI.

Con il contributo di: MARIO IMPROTA, vignettista.

“Nel tempo dell’inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario” (G. Orwell)

