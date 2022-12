Michel: grande problema UE è la pressione della Cina su di noi

BRUXELLES, 21 DIC – Il Qatargate “è drammatico e dannoso per la credibilità dell’Unione europea”. E’ quanto ha sottolineato il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, in un’intervista a Politico.eu. “Dobbiamo innanzitutto trarre insegnamenti da questa vicenda ed elaborare un pacchetto di misure per evitare cose del genere, per prevenire la corruzione in futuro”, ha spiegato Michel sottolineando tuttavia come “lo scandalo” ci rende ancora più difficile concentrarci sulle crisi economiche ed energetiche che hanno un impatto sulla vita dei cittadini europei in questo momento”.

Nel corso dell’intervista il presidente del Consiglio Ue ha quindi posto l’accento su due delle principali sfide che attendono l’Europa nei prossimi mesi, a cominciare dagli effetti distorsivi dell’Inflaction Reduction Act americano. Se l’Europa non sarà in grado di dare una risposta adeguata nelle prossime settimane, rischia la “frammentazione del mercato unico”, ha sottolineato l’ex premier belga. L’altro grande problema che l’Europa deve affrontare – ha aggiunto – è “l’eccessiva dipendenza dalla Cina e la pressione che la Cina esercita su di noi”. ANSA EUROPA