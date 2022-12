Valderice, nigeriano fugge nudo e con due coltelli dal centro di accoglienza: arrestato

Arrestato e condotto in carcere dopo diverse ore di ricerca, un extracomunitario che poco prima si era allontanato da uno dei centri di accoglienza presenti nella città di Valderice. La segnalazione ai carabinieri era arrivata attorno alle 18 circa. Un cittadino infatti aveva segnalato che un uomo nudo camminava sulla via Vespri ed aveva in mano due coltelli. A quel punto i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti sul posto notando l’uomo, un nigeriano di 22 anni che stava entrando in un condominio.

L’extracomunitario è stato quindi raggiunto ma dopo una colluttazione è riuscito a divincolarsi dandosi alla fuga. Sul posto sono arrivate altri quattro auto dei carabinieri e dopo alcune ore di ricerche il nigeriano è stato rintracciato e arrestato e condotto al carcere Pietro Cerulli di Trapani.

È accusato di tentato omicidio, lesioni personali e resistenza. Quando i carabinieri lo hanno bloccato per la prima volta infatti l’extracomunitario ha sferrato una coltellata all’indirizzo del militare dell’arma intervenuto che per fortuna sua indossava il giubbotto antiproiettile e al momento del colpo la lama si è spezzata dal manico. https://trapani.gds.it