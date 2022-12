Mosca avverte: con price cap UE rimarrà senza gas

La Russia avverte l’Europa, affermando che l’introduzione del price cap in Ue è “una decisione politica, non economica”, che può portare l’Europa a “una mancanza” di gas. Lo afferma il vice premier russo con delega all’energia Alexander Novak, secondo quanto riferisce la Tass.

Un tetto al prezzo del gas “destabilizza il mercato” mentre “mercati del gas aperti, trasparenti e senza restrizioni e non discriminatori sono più che una necessità”. Lo ha detto il ministro dell’Energia algerino, Mohamed Arkab, nel corso di un discorso ad Algeri alla presenza, tra l’altro, della vice ministra dell’Economia tedesca, Franziska Brantner, riferisce Bloomberg.

Intanto un’esplosione ha squarciato il gasdotto Urengoi-Pomary-Uzhhorod, che dalla Russia attraversa l’Ucraina per portare il gas in Europa: lo riportano i media russi. Secondo l’agenzia di stampa Ria Novosti, che cita il ministero regionale delle Emergenze, l’esplosione – e un successivo incendio – sono stati provocati da una fuga di gas. L’incidente è avvenuto nel distretto russo di Vurnarsky, nella Repubblica di Chuvash, a circa 680 km a est di Mosca.