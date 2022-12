Decisioni sbagliate, vite spezzate: preghiera per le vittime del sistema affidi

DECISIONI SBAGLIATE , VITE SPEZZATE

Preghiera per le morti innocenti di genitori vittime del sistema affidi

Venerdì 23 dicembre 2022 – Ore 15:00 Davanti al Tribunale di Torino – Corso Vittorio Emanuele II, 130

COMUNICATO – Noi genitori e parenti del Comitato Uniti per i Bambini abbiamo organizzato un incontro di preghiera che si terrà venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 15 per ricordare madri e padri che, cancellati dalla vita dei propri figli da sistemi di affido fallaci, si tolgono la vita.

Vogliamo, come genitori e parenti di minori strappati dalle proprie famiglie, ricordare in preghiera che anche a Natale, come in tutti gli altri giorni dell’anno, ci saranno figli che non abbracceranno i loro genitori. E ci saranno genitori che non abbracceranno i loro figli.

E il numero di figli sottratti a madri, padri e a intere famiglie non è nemmeno noto.

Figli affidati a comunità, a famiglie affidatarie o ancora ad un solo genitore affidatario esclusivo senza alcun motivo legittimo che preveda di annientare il rapporto coi genitori o con il solo genitore escluso, è una vergogna disumana e inaccettabile per un paese civile.

Sottolineiamo come molteplici siano i motivi che rendono orfani i minori oggi.

Orfani di genitori vivi cancellati da procedimenti in cui confluiscono relazioni dei servizi assistenziali delle quali è impossibile confutare il contenuto.

Orfani di genitori vivi cancellati dalla manipolazione dei genitori affidatari o dell’affidatario.

Orfani di genitori vivi vittime di violenza e rivittimizzati nei procedimenti giudiziari che non riconoscono la vittima stessa della violenza fisica, psicologica, economica, e affidano il minore proprio al genitore violento, di qualunque sesso esso sia.

Orfani di genitori che si uccidono, perché non riescono a sopravvivere al lutto di aver perso i propri figli.

Orfani di genitori uccisi dal genitore violento, poiché i procedimenti giudiziari non hanno identificato la violenza e l’efferatezza di chi dalla vittima era già stato più volte denunciato.

Per questo chiediamo di unirVi alla nostra preghiera per genitori e minori che hanno perso la vita, per i genitori vivi che ancora lottano per recuperare i propri amati figli ingiustamente allontanati, per i figli privati della loro madre, del loro padre o di uno di essi.

Quante sono le vittime di questo sistema?

Quante sono le condanne di questo sistema di affido dei minori arrivate dalla Corte Europea per i Diritti Umani?

Chiediamo di ripristinare immediatamente i rapporti interrotti tra genitori e figli.

Chiediamo alla Procura di riaprire i fascicoli e indagare.

Il “Caso Bibbiano” è stato frutto non solo dell’ingiustizia che ha calpestato le vite di genitori e figli, ma del coraggio della procura di andare a fondo.

Chiediamo, per Torino, lo stesso coraggio.

I genitori e i parenti del Comitato Uniti per i Bambini