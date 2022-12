Zelensky organizza un vertice mondiale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto di organizzare un summit globale per la pace quest’inverno, in un videomessaggio che Kiev sperava potesse essere trasmesso prima della finale della Coppa del Mondo 2022 di calcio in Qatar e che la Fifa ha rifiutato. “Abbiamo offerto una formula di pace al mondo. Assolutamente giusta. L’abbiamo offerta perché non ci sono campioni in guerra, non ci può essere un pareggio”, ha detto Zelensky nel messaggio video diffuso dal suo ufficio.

“Annuncio l’iniziativa di tenere un vertice sulla formula di pace globale quest’inverno. Un vertice che unisca tutte le nazioni del mondo intorno alla causa della pace globale. Gli spalti degli stadi si svuotano dopo la partita, e dopo la guerra le città rimangono vuote”, ha detto Zelensky. ADNKRONOS