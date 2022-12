Malore fatale, muore ragazzo di 26 anni

È in lacrime la comunità di Goro per la scomparsa del ventiseienne Elia Ricci, causata da un improvviso malore. La drammatica notizia si è presto diffusa in paese, lasciando tutti sgomenti. Il ragazzo, pescatore di professione, era molto conosciuto e ben voluto. Il sindaco Maria Bugnoli e l’amministrazione comunale tutta si fa porta voce del dolore della comunità, colpita da questo tragico lutto: “Siamo veramente addolorati per la morte di Elia, era veramente un bravo ragazzo”, lo ricorda il primo cittadino.

