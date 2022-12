Vattimo raggirato, bloccate nozze tra il filosofo e il suo assistente

Questo matrimonio non s’ha da fare. La citazione manzoniana risuona attuale anche per un uomo di cultura come Gianni Vattimo. La procura di Torino ha, infatti, sospeso le nozze del filosofo di 86 anni con il suo assistente, il 38enne Simone Caminada. Il provvedimento è stato preso perché il futuro marito dell’ex docente universitario è a processo in Piemomte con l’accusa di circonvenzione di incapaci.

L’accusa: il futuro marito vuole il patromonio di Vattimo

Secondo la procura torinese, avrebbe raggirato il partner per poter avere accesso al suo patrimonio. A celebrare il martrimonio avrebbe dovuto essere Roberto Rampi, ex senatore Pd. Le celebrazioni sono state bloccate quando, durante una verifica da parte dell’Anagrafe vimercatese, accertamenti consuete per ogni unione, è venuto fuori il procedimento penale a carico del futuro sposo.

A quel punto gli uffici amministrativi hanno avvisato il Comune di Vimercate, che ha contattato la Procura di Torino. Il 13 dicembre, in occasione dell’udienza del processo a carico del 38 enne, il magistrato ha chiesto la sospensione delle nozze, in attesa della sentenza, richiesta poi inviata al Comune di Vimercate.

