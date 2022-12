Italia dona 3 milioni di euro “per i Rohingya in Bangladesh”

L’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, accoglie con favore il generoso contributo di 3 milioni di euro da parte del governo italiano per la protezione continua e l’assistenza umanitaria dei rifugiati Rohingya in Bangladesh. L’annuncio è stato dato oggi da S.E. Enrico Nunziata, Ambasciatore d’Italia in Bangladesh, e Johannes van der Klaauw, Rappresentante UNHCR.

Il contributo dell’Italia consentirà all’UNHCR di fornire servizi di protezione come la registrazione, l’accesso alla giustizia, il sostegno alle vittime di violenza di genere, la protezione basata sulla comunità e spazi a misura di bambino. Conferirà inoltre potere alle comunità di rifugiati, attraverso l’istruzione, formando gli insegnanti per attuare il curriculum del Myanmar nei campi e lo sviluppo delle competenze per le donne, per migliorare la loro resilienza fino a quando non potranno tornare in Myanmar.

I fondi sosterranno anche la fornitura di servizi essenziali, come riparo, salute, nutrizione, acqua e servizi igienico-sanitari, nonché la fornitura di gas di petrolio liquefatto (GPL) come fonte sicura e pulita di energia per cucinare, un fattore chiave nel prevenzione del degrado dell’ambiente dentro e intorno ai campi.