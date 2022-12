Caso Soumahoro, indagata anche la moglie

La moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete, è indagata dalla Procura di Latina nell’ambito dell’inchiesta legata alle cooperative pro migranti Karibu e Aid. Iscritti nel registro degli indagati anche la madre, Marie Terese Mukamitsindo, suocera di Soumahoro, e altre quattro persone. “La signora Murekatete si dichiara assolutamente estranea rispetto ai fatti contestatile, che peraltro riguardano un presunto danno erariale di 13mila euro, e siamo certi che a breve verrà fatta chiarezza”, ha fatto sapere il legale della donna.

Nei confronti del Cda della cooperativa Karibu, riferibile ai familiari di Aboubakar Soumahoro, la procura di Latina ha applicato la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare, per un anno, con la pubblica amministrazione e di esercitare per lo stesso periodo imprese e uffici direttivi di persone giuridiche.

E’ stato poi applicato il sequestro preventivo “del profitto del reato” per oltre 639mila euro nei confronti di un indagato e di oltre 13mila nei confronti di altri due indagati. Il riferimento è a reati tributari: fatture “per operazioni inesistenti” tra il 2015 e il 2019. tgcom24.mediaset.it