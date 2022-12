Vaccino influenza, regione Puglia acquista 1,2 milioni di dosi

Con l’acquisto da parte della Regione Puglia di 1 milione e 220mila dosi, è partita la campagna per la vaccinazione antinfluenzale. L’offerta è garantita con la massima priorità a:

personale sanitario

persone dai 60 anni in su

donne in gravidanza

persone di tutte le età con patologie di base

bambini e bambine (tra 6 mesi e 6 anni di età).

La vaccinazione è offerta gratuitamente alle persone dai 60 anni in su, a chi è addetto a servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze armate, vigili del fuoco, ecc.), al personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani, ai donatori di sangue.

Tutti i vaccini antinfluenzali sono co-somministrabili, nella stessa seduta oppure a qualsiasi distanza, con gli altri vaccini previsti dal Piano nazionale prevenzione vaccinale e con quelli anti Covid-19.