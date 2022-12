Francia, caso McKinsey: perquisizioni in sede partito Macron

PARIGI, 14 DIC – Perquisizioni sono state condotte ieri presso la sede parigina dell’ufficio di consulenza McKinsey, del partito Renaissance di Emmanuel Macron e presso l’associazione di finanziamento della stessa Renaissance: è quanto riferito oggi dalla Orocura nazionale finanziaria (Pnf) di Parigi, confermando informazioni del quotidiano Le Parisien. Le perquisizioni sono state condotte nell’ambito dei due fascicoli giudiziari aperti ad ottobre per il cosiddetto ‘caso McKinsey’, legato all’intervento dell’ufficio di consulenza Usa nelle campagne elettorali che nel 2017 e nel 2022 hanno condotto Emmanuel Macron all’Eliseo. (ANSA).

Emmanuel Macron è finito nel mirino dei giudici francesi, con la Procura finanziaria nazionale che sta indagando sui legami tra il presidente della Repubblica, il suo entourage e un’importante società di consulenza. Il sospetto è che alcuni appalti pubblici potrebbero essere stati concessi in cambio di finanziamenti della campagna elettorale del leader di Renaissance nel 2017, quella che lo portò per la prima volta all’Eliseo. I magistrati vogliono capire se la società di consulenza americana McKinsey abbia favorito l’ascesa dell’ex ministro dell’Economia, ottenendo in cambio la firma di contratti pubblici da centinaia di milioni di euro.

In primavera, un rapporto del Senato di Parigi aveva provocato l’apertura di un primo procedimento per “riciclaggio aggravato di frode fiscale” contro McKinsey e la perquisizione della sua sede della capitale francese un mese dopo. Secondo Le Parisien, a seguito di queste indagini il Pnf “ha deciso di allargare le sue indagini ai favoritismi” e al “finanziamento illegale di una campagna elettorale”. I sospetti di favoritismo da parte di Macron nei confronti di McKinsey non sono nuovi e si ripresentano regolarmente sulla scena mediatico-politica da quando è stata fatta luce sul ruolo svolto dall’azienda durante la crisi sanitaria, incaricata insieme ad altre di fornire consulenza al governo, in particolare sulla strategia di vaccinazione, una consulenza pagata centinaia di milioni di euro.