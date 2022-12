Consigliere muore a 41 anni per un malore, lutto a Montanaro

Torino – Lutto a Montanaro per l’improvvisa scomparsa del consigliere comunale Simone Debernardi, 41 anni. Un malore improvviso, poi la corsa in ospedale, inutili i tentativi dei sanitari per salvarlo. Molto conosciuto in paese per il suo lungo incarico amministrativo a fianco del sindaco Giovanni Ponchia. Eletto nel 2014 assessore all’agricoltura e al commercio, nel 2019 è stato rieletto consigliere all’agricoltura. Si era occupato di numerosi progetti che avrebbe voluto portare a termine, in particolare la riqualificazione delle strade bianche in collaborazione degli agricoltori di Montanaro. Aveva contribuito a creare l’associazione dei commercianti Aicap ed era stato uno dei promotori del gruppo di protezione civile.

Di professione faceva il consulente assicurativo nelle Generali dividendosi fra le due sedi di Montanaro e Verolengo. Al Bar Andrea tutti lo conoscevano, il locale all’angolo di via Matteotti e piazza Luigi Massa è infatti gestito dalla sorella Ilaria e dai genitori, Claudio e Giuseppe. Lascia poi un figlio in giovane età. Mattia.

Il ricordo degli amici

“Era sempre disponibile con tutti- dicono gli amici- Quando lo si chiamava, lasciava persino il lavoro per venire in aiuto. Faceva di tutto per rendere migliori le condizioni di vita degli agricoltori, lui che proveniva da una famiglia di estrazione contadina. E’ una perdita enorme per il nostro paese”.

Lo scrive il giornale locale https://primachivasso.it