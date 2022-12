Zelensky al G7: “Ci servono armi e 2 miliardi di metri cubi di gas”

Il presidente ucraino, Volodymir Zelensky, ha invitato il Paesi del G7 a fornire più armi all’Ucraina nel corso del suo intervento da remoto alla riunione dei Sette in formato virtuale.

Zelensky ha chiesto al G7 “di aumentare l’assistenza all’Ucraina nel settore del gas. Il terrore contro le nostre centrali elettriche ci ha costretto a utilizzare più gas del previsto. Per questo motivo abbiamo bisogno di un ulteriore sostegno in questo particolare inverno. Stiamo parlando di un volume di circa due miliardi di metri cubi di gas, che devono essere procurati in aggiunta”.

LEGGI ANCHE

► Il presidente della Nigeria: le armi inviate all’Ucraina stanno arrivando nel bacino del Ciad (nelle mani dei terroristi)

“La maggior parte delle nostre centrali sono danneggiate dai bombardamenti russi. Ogni giorno i nostri ingegneri devono staccare milioni di ucraini dalla rete elettrica”. Lo ha detto, nel suo intervento in videoconferenza da Kiev, Volodymyr Zelensky, aggiungendo che “l’Ucraina ha bisogno di almeno 800 milioni di euro come aiuto d’emergenza per il settore energetico”. “Faremo tutto il possibile – ha aggiunto l presidente ucraino – per far fronte al blackout e al terrore energetico”. tgcom24.mediaset.it