Eurofighter dell’aeronautica militare precipita a Trapani

Un aereo militare dell’Aeronautica, di stanza nell’aeroporto di Trapani Birgi che stava facendo rientro alla base, ha improvvisamente perso i contatti con la torre di controllo. L’aereo sarebbe precipitato: si tratta di un caccia Eurofighter, al momento sono in corso le ricerche dei due militari a bordo, che si spera possano essere riusciti a salvarsi lanciandosi.

Il contatto con la torre di controllo si è interrotto mentre l’Eurofighter Typhoon, un caccia intercettore multiruolo, era in fase di avvicinamento all’aeroporto, nella zona di Guarrata a Marsala. L’aereo è precipitato in località Locogrande, a pochi chilometri a Nord di Marsala: è in questa zona del litorale che si stanno concentrando le ricerche.

Al momento non sarebbe arrivato alcun alert al sistema di avviso per l”eiezione’, ovvero il lancio, affinché si potesse localizzare il punto in cui il pilota potrebbe eventualmente essersi lanciato.

