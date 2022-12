Microsoft acquisisce il 4% della Borsa di Londra

Milano, 12 dic. (askanews) – Microsoft acquisirà una partecipazione del 4% nel London Stock Exchange nell’ambito di una partnership strategica decennale per le soluzioni di dati e analisi e per l’infrastruttura cloud di nuova generazione. Il colosso del software acquisterà il 4% delle azioni di LSE dal consorzio Blackstone/Thomson Reuters. “Questa partnership strategica è una pietra miliare significativa nel percorso di LSEG verso la trasformazione dell’infrastruttura dei mercati finanziari e dei dati in un’azienda leader a livello mondiale, e trasformerà l’esperienza dei nostri clienti”, ha dichiarato David Schwimmer, Ceo di LSEG.

“Siamo convinti che la nostra partnership con Microsoft trasformerà il modo in cui i nostri clienti scoprono, analizzano e negoziano i titoli in tutto il mondo, creando un valore sostanziale nel tempo. Non vediamo l’ora di realizzare questo potenziale”. LSE prevede che la crescita dei ricavi aumenterà in “modo significativo” nel tempo, con l’entrata in funzione dei nuovi prodotti.

“I progressi del cloud e dell’IA – ha spiegato Satya Nadella, Presidente e Ceo di Microsoft – trasformeranno radicalmente il modo in cui le istituzioni finanziarie ricercano, interagiscono e effettuano transazioni tra le varie classi di asset e si adattano alle mutevoli condizioni di mercato. La nostra partnership riunirà la leadership del settore del London Stock Exchange Group con la fiducia e l’ampiezza del cloud Microsoft – che comprende Azure, AI e Teams – per costruire servizi di nuova generazione che consentiranno ai nostri clienti di generare intuizioni di business, automatizzare processi complessi e dispendiosi in termini di tempo e, in definitiva, fare di più con meno. “Scott Guthrie, vicepresidente esecutivo del gruppo Cloud e AI di Microsoft, sarà nominato amministratore non esecutivo di LSEG.