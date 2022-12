Covid, Elon Musk: “Fauci ha mentito al Congresso”

WASHINGTON, 11 DIC – Con un cinquettio che ha già suscitato forti polemiche, Elon Musk ha sollecitato sulla sua piattaforma a indagare il noto immunologo Anthony Fauci, il consigliere medico della Casa Bianca e volto iconico della lotta alla pandemia, che questo mese lascia tutti i suoi incarichi. Il patron di Twitter ha spiegato apertamente il motivo scrivendo: “As for Fauci, he lied to Congress and funded gain-of-function research that killed millions of people. ” (ha mentito al Congresso e ha finanziato ricerche sul guadagno di funzione che hanno ucciso milioni di persone.)

Musk ha anche postato un meme nel quale Fauci, su uno sfondo fantasy, dice a Biden: “Solo un altro lockdown, mio re…”, una critica apparente a questa misura adottata in passato per lottare contro il Covid. Il tweet ha già ricevuto circa 600 mila like