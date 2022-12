Milano, festeggiamenti dei tifosi marocchini: 30enne accoltellato alla gola

Circa 5.000 tifosi del Marocco in piazza a Milano dopo la vittoria contro il Portogallo nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Una persona è stata accoltellata alla gola ed è in gravissime condizioni.

Un uomo di 30 anni è stato accoltellato in corso Buenos Aires a Milano nella serata di sabato 10 dicembre durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale marocchina contro il Portogallo ai mondiali in Qatar. Tutto è accaduto intorno alle 19 all’altezza con viale Regina Giovanna, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza, circa un’ora dopo l’inizio dei caroselli. I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia Duomo, sul posto insieme alla polizia.

Stando a una prima ricostruzione di via Moscova sembra che il 30enne (che per il momento non è stato identificato ma pare sia nordafricano) sia stato raggiunto da alcune coltellate al collo sferrate da un uomo con tratti somatici dell’Est Europa. L’arma non è stata trovata sul posto.

Il 30enne è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano, fortunatamente sembra non sia in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per dare un volto e un nome all’aggressore. Qualche elemento utile potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.

www.milanotoday.it