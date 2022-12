Malore improvviso, muore militare di 47 anni

SAN PRISCO (Caserta) – Dramma nella notte a San Prisco. Un militare di 47 anni, Salvatore Monaco, è deceduto in seguito ad un malore improvviso mentre si trovava all’interno della sua abitazione. Stando a quanto emerso, il maresciallo capo, dislocato presso l’Aeronautica militare di Caserta, si è sentito male dicendo di avvertire un dolore al petto. I familiari hanno avuto appena il tempo di avvertire il 118 che si è palesato il dramma. Quando l’ambulanza è giunta sul posto per il 47enne militare non c’è stato nulla da fare.

La notizia si è rapidamente diffusa in paese gettando tutti nello sconforto. Salvatore lascia la moglie e due figli piccoli. I funerali del maresciallo capo dell’Aeronautica saranno celebrati domani, domenica 11 dicembre alle 15 nella chiesa Madre di San Prisco. Le esequie muoveranno mezz’ora prima dell’abitazione di via Massari.

