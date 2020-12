Elezioni Usa, Corte Suprema respinge ricorso presentato dal Texas

“La Corte Suprema ci ha davvero deluso. Nessuna saggezza, nessun coraggio!”. Così il presidente Usa Donald Trump su Twitter, commentando la bocciatura da parte del massimo organo giudiziario federale di un disperato tentativo di ottenere il ribaltamento del risultato delle presidenziali del 3 novembre e bloccare l’elezione di Joe Biden. La Corte Suprema ha respinto il ricorso presentato dallo Stato del Texas ed appoggiato da Trump e da un folto gruppo di eletti repubblicani, in cui venivano contestati i risultati delle presidenziali in Georgia, Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, motivando con l’allungamento dei tempi del voto postale.

“La Corte Suprema degli Stati Uniti ha giustamente respinto la finta causa dei Repubblicani per ribaltare la volontà di milioni di elettori americani“. Lo scrive sui social la Presidente della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi. Per Pelosi “i 126 deputati repubblicani che hanno firmato questa causa illegale e antidemocratica hanno portato disonore alla Camera”.

Il verdetto della Corte Suprema di fatto azzera le possibilità per Trump di ribaltare il verdetto dell’urna a suo favore. Il prossimo 20 gennaio sarà il democratico Joe Biden ad insediarsi. Il massimo organo giudiziario degli Stati Uniti, con una sentenza di appena una pagina, sostiene che cade fuori dalla giurisdizione del Texas la modalità con cui gli altri Stati conducono il processo elettorale e quindi non vi sono le basi legali per il ricorso. Nell’istanza presentata martedì scorso dello Stato della Stella solitaria, con l’appoggio di Trump e di oltre 100 parlamentari repubblicani, si denunciano Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin per l’estensione dei termini del voto per posta. I quattro Stati hanno chiesto alla Corte Suprema di respingere il ricorso e la loro richiesta è stata accolta. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/RaiUsa2020-Trump-La-Corte-Suprema-ci-ha-davvero-deluso-Il-presidente-dopo-bocciatura-del-ricorso-del-Texas-1b7515c7-ecb2-4be3-8460-1fd3568b6dff.html

