Lukoil di Priolo, D’Alema e la cordata del Qatar

Lukoil di Priolo, si fanno avanti i compratori e spunta ancora D’Alema. La raffineria Lukoil di Priolo è in vendita. Il governo italiano è a caccia di imprese interessate all’acquisto. Per ora, l’unica cordata che si è fatta avanti in maniera ufficiale è stata quella guidata dal fondo Usa Crossbridge. A sorpresa, però, ci sarebbe un secondo gruppo interessato all’affare, una seconda cordata – si legge sul Corriere della Sera – che come perno ha l’uomo d’affari qatarino Ghanim Bin Saad Al Saad, a fianco di investitori italiani, ed è stata presentata al governo da un team di consulenti che comprende anche Massimo D’Alema. L’ex presidente del consiglio e già ministro degli esteri, dopo una lunga militanza politica — quasi tutta nel Pci-Pds-Pd — da 10 anni non è più parlamentare, e da cinque lavora come consulente, in proprio con la Dl&M e per il colosso Usa Ernst&Young.

La notizia, confermata da alcuni dei soggetti coinvolti nel dossier, arriva – prosegue il Corriere – poco dopo il decreto del 1° dicembre, con cui il governo sta provando a salvaguardare la continuità operativa della più strategica raffineria italiana. Nove mesi fa D’Alema fu coinvolto come mediatore nella vendita, poi sfumata, di navi e aerei militari per 4 miliardi di euro alla Colombia da parte di Leonardo e Fincantieri. “Ho aiutato le imprese di Stato senza prendere un euro”, disse allora.

Nei giorni scorsi una delegazione degli sfidanti — già ammessi da Isab nella “data room” contabile — comprendente investitori qatarini, D’Alema e altri consulenti strategici e legali, ha visto a Roma il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia), che con Urso e Giorgetti si occupa del caso Priolo. Fratin non ha voluto commentare, ma da più fonti risulta che da giorni la sfilata dei potenziali compratori a Roma sia in corso, e numerosa. affaritaliani.it