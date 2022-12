UE dona altri 40 milioni al Montenegro “per progetti infrastrutturali”

Al Montenegro sono stati concessi ulteriori 40 milioni di euro di sovvenzioni a fondo perduto, da parte dell’Unione europea, per tre nuovi progetti infrastrutturali riguardanti i settori idrico, educativo e stradale. Lo annuncia il governo di Podgorica, il quale precisa che la decisione è arrivata in una riunione del Comitato operativo per gli investimenti nei Balcani occidentali, che si è tenuta ieri a Bruxelles. Con 23 milioni di euro, l’Ue in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (Bei), sosterrà la costruzione di impianti di trattamento delle acque reflue, di miglioramento del sistema di approvvigionamento idrico e di espansione della rete fognaria in tre città montenegrine.

Inoltre, 11 milioni di euro serviranno per la costruzione e la ristrutturazione di infrastrutture nelle scuole materne, primarie, palestre e istituti professionali secondari, nel rispetto dei principi dell’efficienza energetica e infine 6 milioni di euro saranno destinati a integrare lo studio di fattibilità, valutare l’impatto ambientale e predisporre i principali progetti per la prosecuzione della costruzione dell’autostrada Bar-Boljare nonché per nuovi tratti stradali. www.agenzianova.com