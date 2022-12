Maltempo: inondazioni nel Grossetano, ponti divelti e strade piene di fango

GROSSETO, 07 DIC – Ponti divelti, strade impraticabili, reticolo idraulico minore danneggiato. Pesante bilancio in Alta Maremma, a nord di Grosseto, dopo la bomba d’acqua di martedì sera e una notte di pioggia continua nella zona di Vetulonia e Buriano, nel territorio di Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Ci sono ancora – ha detto il sindaco Elena Nappi – alcune strade impraticabili per via del fango e dei detriti trasportati dall’acqua e qualche problema di collegamento con Buriano e Vetulonia. Non ci sono ora paesi o case isolate. I problemi rimangono per alcuni poderi isolati sotto Vetulonia, ancora senza luce e senza acqua”

“Ci sono stati diversi salvataggi di persone rimaste intrappolate nelle auto, ma da questo punto di vista tutto si è concluso per il meglio. Adesso dovremo fare la conta dei danni, che sono ingenti”. In alcune strade i veicoli devono procedere lentamente, con molta cautela, a causa della carreggiata alluvionata da terra, fango e detriti. Gli operai sono al lavoro per ripristinare le strade. Le scuole sono rimaste aperte mentre è stato sospeso il servizio di scuolabus dalle frazioni di Vetulonia e Buriano. Interessato dal maltempo, anche se in maniera più marginale, anche il Comune di Gavorrano. (ANSA).