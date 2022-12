Elly Schlein si candida alla segreteria: “nuovo Pd”. E sparla degli avversari come Letta

Elly Schlein lancia la sua candidatura alla segreteria del Pd. “Parte da noi una storia nuova che possa costruire l’alternativa che merita questo Paese”, ha detto da Roma. “Non siamo qua per fare una partita da resa dei conti identitaria, ma per fare il nuovo Pd, tenere insieme la comunità e salvaguardare il suo pluralismo, le sue diversità, ma senza rinunciare a un’identità chiara, comprensibile e coerente”. La deputata ed ex vicepresidente dell’Emilia Romagna ha poi criticato il governo Meloni, che “ha già mostrato il volto della peggiore ideologia di destra di questo Paese“, e la Manovra, che “è contro i poveri”.

“Abbiamo bisogno di ricostruire un nuovo Pd” – “Siamo qua per far partire un percorso collettivo per un contributo alla ricostruzione di un nuovo Pd di cui abbiamo bisogno. Questo processo costituente è un’occasione. Portiamo le nostre proposte”, ha ribadito Elly Schlein nel corso dell’incontro “Parte da noi”. “Non è una sfida da leggere nella divisione fra riformismo e radicalità, c’è un campo comune: come cambiare il modello di sviluppo neoliberista che si è rivelato insostenibile”.

LEGGI ANCHE

► Con Letta, il Pd ha toccato il fondo. Con Elly potrebbe ricominciare a scavare

“Inutile avere una premier donna se non aiuta le donne”

La deputata dem è andata all’attacco del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Non tutte le leader femminili sono leadership femministe. Non ce ne facciamo nulla di una leader donna che non aiuta le altre donne e non ne difende i diritti a prescindere da quelli sul proprio corpo. E fa cassa su opzione danno discriminando chi non ha figli”, ha dichiarato.

“Con voi voglio diventare segretaria del nuovo Pd” – “Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro, costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che io posso diventare la segretaria del nuovo Pd. Insieme a voi voglio diventare la segretaria del nuovo Pd”, ha aggiunto. “Questo Paese fa fatica a pensare che una donna possa farsi strada senza essere strumento di altro, dimostreremo il contrario. Ai candidati uomini non si va a vedere chi ci sta dietro. Non ho mai accettato e non accetterei adesso la cooptazione”. www.tgcom24.mediaset.it