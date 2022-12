Price cap petrolio, Kiev: economia russa sarà distrutta

POLONIA – La più grande raffineria di petrolio polacca, Orlen, ha chiesto alla russa Transneft una fornitura di 3 milioni di tonnellate di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba per il 2023. https://t.me/letteradamosca/10717

Zelensky sul price cap al petrolio russo: “Il limite di prezzo per il petrolio russo a 60 dollari al barile, come fissato dall”Unione Europea, non è una cosa seria ed è piuttosto favorevole per il bilancio della Russia”.

KIEV, 03 DIC – L’economia russa “sarà distrutta” dall’imminente introduzione di un tetto al prezzo del suo petrolio a 60 dollari al barile, dopo l’accordo siglato dai Paesi dell’Ue, del G7 e dell’Australia: lo ha dichiarato la presidenza ucraina.

“Stiamo ancora raggiungendo il nostro obiettivo, l’economia della Russia sarà distrutta, pagherà e sarà responsabile di tutti i suoi crimini”, ha detto il capo dello staff presidenziale ucraino Andrey Yermak, affermando che “tuttavia, avremmo dovuto abbassare (il tetto dei prezzi) a 30 dollari per distruggerla più velocemente”. (ANSA-AFP).